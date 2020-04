URSY

Le papa des Petits chanteurs d’Ursy s’en est allé.

S’il est une personnalité à qui la paroisse d’Ursy et toute la région doit tant, c’est bien Marcel Colliard. Cet homme à l’énergie débordante a marqué de son empreinte plusieurs générations d’élèves et de chanteurs.

Né le 24 octobre 1936 à Porsel, il passa toute son enfance au sein d’une famille modeste, mais d’une incroyable richesse d’amour, de vitalité et de stimulations avec des parents très actifs dans différents domaines et huit frères et sœurs.

En 1956, jeune instituteur à La Joux, il prend la direction de la fanfare, fonde le chœur mixte et devient metteur en scène de la troupe théâtrale où il rencontre Simone, l’amour de sa vie. De leur union naîtront deux enfants qu’il chérira: Jean-Philippe et Christophe.

La famille était…