On a marché sur la Terre

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Ils sont trois créateurs de vidéos romands (YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux) et ils vont relever chaque semaine un défi. Celui de réaliser une vidéo en Europe sur un projet environnemental innovant et étonnant. Pour la première fois, un média de service public lance un programme web et TV coréalisé par des journalistes, des réalisateurs/trices et des youtubeurs/ beuses…

La géothermie en Islande (Benjamin Friant): l’île volcanique est en train de gagner son pari de l’indépendance énergétique en utilisant la géothermie dans tous les secteurs (agriculture, électricité, chauffage, etc.)

Se préparer pour la fin de notre société (Carolina / La Carologie): la «collapsologie» est une nouvelle tendance issue du survivalisme. Notre société va s’éteindre d’un…