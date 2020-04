On a marché sur la Terre

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«Le défi rédactionnel est de taille avec deux niveaux de réalisation. Il s’agit vraiment d’une expérience inédite», souligne le producteur Patrick Léger. L’émission entremêle les vidéos réalisées par les youtubeurs/euses dans un langage qui leur est propre et le tournage d’un/e cameraman/woman expérimenté/e qui filme toutes les étapes et la conception de leur travail. A la suite de ce double récit s’immiscent les interventions d’experts/tes qui mettent en perspective les thématiques explorées. Chaque émission est autonome et s’articule autour de trois tournages.

1er épisode

La géothermie en Islande

Se préparer pour la fin de notre société

Le e-ferry au Danemark