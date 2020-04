Musico’Bourg reporté en octobre

FÊTE CANTONALE. Musico’Bourg pourrait tout de même avoir lieu en 2020. La Fête cantonale des musiques qui devait animer la ville de Romont en mai pourrait se tenir du 8 au 11 octobre, communique son comité d’organisation. De concert avec la Société cantonale des musiques fribourgeoises, l’événement quinquennal se verrait alors légèrement modifié. Seule la pièce de libre choix serait interprétée par les fanfares et les tambours. Les concours pourraient ainsi tous se tenir au Bicubic et au CO.

Le traditionnel loto ainsi que le banquet officiel seraient maintenus. Tout comme la remise de la bannière cantonale, le gala du samedi soir et le repas des aînés. Très fréquenté et attendu, le cortège du dimanche devrait lui aussi être conservé. Pour que ce Musico’Bourg revisité puisse avoir lieu,…