née Barbey

LENTIGNY

Nathalie Bulliard-Barbey s’est éteinte à la Villa St-François, à Fribourg, le 21 mars. Elle était dans sa 48e année.

Elle est née le 7 décembre 1972 au Châtelard, dans le foyer de Clément et Germaine Barbey-Deschenaux. Elle a grandi entourée de quatre frères et d’une sœur dont elle était la cadette. Après sa scolarité, elle a appris le métier de vendeuse à Romont, puis a poursuivi sa carrière à Oron et à Romont où elle fut très appréciée par ses supérieurs et ses collègues.

En 1994, elle a dû faire face au décès de sa maman. Pendant plusieurs années, elle a joué du cornet à L’Echo du Gibloux, au Châtelard.

En 2005, elle a uni sa destinée à Yvan Bulliard et le couple s’est installé à Lentigny où il a construit une maison. De cette union naquirent deux enfants, Lucas en…