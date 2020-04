Ne pas renoncer à consulter son médecin

PANDÉMIE. Les Médecins Fribourg (MFÄF) et les médecins de l’HFR observent une baisse significative des consultations aux urgences sur les sites de l’HFR et dans les cabinets des médecins traitants. «Ne pas consulter en cas de problème de santé par crainte du Covid-19 fait courir un risque important à la population», relèvent-ils dans un communiqué. Préoccupés par cette situation, ils rappellent que «les soins des urgences vitales sont assurés en tout temps à l’HFR et que les médecins traitants se tiennent également prêts pour toute prise en charge: visite à domicile, télé-médecine, visite au cabinet». Ils incitent donc les personnes à consulter aussi tôt que possible, «en cas de doute ou de souci».

Sous diverses formes

«La maladie Covid-19 peut se manifester sous de multiples formes et,…