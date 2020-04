On ne refuse pas une dernière danse

La série documentaire The Last Dance retrace la dernière année de Michael Jordan avec les Chicago Bulls en 1997-98. Les deux premiers épisodes sont sortis lundi sur ESPN et Netflix.

MAXIME SCHWEIZER

Qui est vraiment Michael Jordan? Pour certains, il s’agit du meilleur basketteur de tous les temps. Son aura indéniable, son image immaculée et son talent hors norme ont inspiré des légendes incroyables. Mais qui se cache derrière cette vitrine? La série documentaire The LastDanceoffre une facette moins explorée de Michael Jordan. Celle d’un sportif prêt à tout pour gagner, quitte à rabaisser ses coéquipiers et défier ses dirigeants.

Le premier épisode s’ouvre de manière fabuleuse. On y voit Michael Jordan allumer son traditionnel cigare, un verre d’alcool fort posé sur la table à côté de…