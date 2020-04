Neirivue-Moléson annulée, «une décision sage et prudente»

PAR MAXIME SCHWEIZER

La 41e édition de la course de montagne Neirivue-Moléson ne devait pas avoir lieu avant 75 jours. Pourtant, le comité d’organisation a déjà pris la décision d’annuler l’événement du 21 juin prochain. Il l’a annoncé dans un communiqué ce lundi. Plus de 900 coureurs et 200 bénévoles étaient attendus.

Le président Patrice Pernet avait «le cœur lourd» au moment de commenter cette nouvelle. «Après une longue discussion, le comité directeur a décidé d’annuler la prochaine édition de la course. Au vu de la pandémie actuelle qui n’a toujours pas atteint son pic, nous avons préféré renoncer à l’organisation.» Aujourd’hui, personne ne peut prédire la situation à venir. «Cette décision était la plus sage et la plus prudente.»

Les sponsors en cause

Il s’agissait également du dernier…