Nino Morand

AVRY-DEVANT-PONT

A l’aube d’un resplendissant jour de printemps, ce 16 avril, Nino l’armailli des Mortheys a accompli son ultime poya.

Né le 25 août 1936 dans le foyer de Xavier et Marie-Louise Morand, au Pâquier, Nino était le troisième d’une famille de sept enfants. Il passa toute son enfance dans la ferme de Villarblanchin et fréquenta jusqu’à 16 ans l’école du village, non sans quelque impatience à en voir la fin tant était déjà grand son désir de rejoindre ses chères montagnes.

C’est en pleine période de Mobilisation que la famille décida de passer ses étés sur les alpages du Gros-Mont et des Mortheys. Période difficile pour tous ces petits exploitants agricoles qui n’avaient que leurs bras et ceux de leurs enfants pour survivre. C’est sur ces alpages escarpés et rudes que Nino se…