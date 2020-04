FRANCE2, MARDI, À 21 H



L’humoriste et chroniqueuse radio Nicole Ferroni embarque aux côtés de Raphaël de Casabianca au large du Finistère, sur les îles de la mer d’Iroise, à Ouessant, où 800 personnes vivent toute l’année. Isolés du continent entre terre et mer, les habitants y forment une communauté soudée et unie, consciente de son interdépendance. Timothée, Inès, Véronique et Tif, Emilie, Ludovic, Malo, Amélie et Etienne sont tous des passionnés, amoureux de leur bout du monde… ■