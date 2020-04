Nouvelle cadence horaire étudiée

Le Conseil d’Etat étudiera l’introduction d’un train supplémentaire entre Fribourg et Palézieux. A la suite d’un postulat déposé en février dernier par le député UDC Roland Mesot et 43 cosignataires demandant l’introduction d’une cadence à la demi-heure sur la ligne Palézieux-Fribourg et Fribourg-Palézieux, le canton a communiqué avoir pris la décision de prendre en compte cette requête. Cette dernière sera prochainement traitée par le Grand Conseil.

Dans sa réponse, le Gouvernement propose deux options. La première serait de prolonger le RER Fribourg-Romont jusqu’à Palézieux. La deuxième étant la réintroduction de la coupe-accroche sur le RE Fribourg-Bulle. Ce qui «améliorerait sensiblement la liaison entre la Veveyse et Fribourg», écrit le Conseil d’Etat.

Ces deux possibilités…