Pas de fêtes avant le 12 juillet, au mieux

Fêtes romandes reportées, entraînements annulés et sélections impactées, la lutte suisse n’est pas épargnée par la situation actuelle. Comme les autres sports. L’Association romande de lutte suisse (ARLS), réunie en vidéoconférence, a prononcé plusieurs décisions sur la suite de la saison.

Dans son communiqué, elle annonce le report de la Fête romande des actifs et celle des espoirs. Ces deux rendez-vous devaient avoir lieu à Dardagny (GE) le 19 juillet et à Couvet (NE) le 4 juillet. «Elles sont repoussées d’une année, précise l’ARLS. Respectivement au 11 et au 4 juillet 2021.

Au niveau cantonal,…