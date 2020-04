Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05

Parcourir la Suisse le long d’un itinéraire paradisiaque, c’est ce que propose l’artiste et comédien Alain Monney. Au-delà des paysages et des lieux-dits «Paradis, Paradies ou Paradiso», il tente la rencontre dans toutes les régions linguistiques pour s’approcher de sa définition du Paradis. Et c’est du point culminant zurichois, le Schnebelhorn, que nous partagerons avec Matthieu Fournier ce rendez-vous ascensionnel.

Rendez-vous au Paradis

