Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



Dans les entrailles de la bête

En attendant que l’ascension des plus hauts sommets soit à nouveau possible, Matthieu Fournier vous propose une balade printanière et un panorama magnifique sur le lac Léman. La Chaux de Tompey, à 2016 m d’altitude: de ces hauteurs vaudoises, hommage aux travailleurs en ce 1er mai avec une plongée dans les entrailles du barrage de la Grande Dixence. Mastodonte de béton, muraille des superlatifs, cet ouvrage hors du commun raconte les histoires de vies et d’hommes qui ont permis son existence. Le barrage de la Grande Dixence, c’est un monstre construit dans les années 1950 au fond du Val des Dix et qui cumule tous les records: plus de 100 km de galeries, une hauteur de 285 mètres qui reste inégalée à ce jour, un poids de 15 millions…