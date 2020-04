Pendant qu’on trouve le temps long, ils soignent

Deux mois déjà que le premier cas de patient contaminé par le Covid-19 est apparu en Suisse. Depuis, le personnel soignant est sur le pied de guerre pour assumer le flot de malades et gérer la plus grande crise sanitaire de notre histoire récente. Huit semaines que des hommes et des femmes risquent leur santé pour prendre soin de patients isolés, «comme s’ils étaient de notre famille», témoigne une infirmière des soins intensifs. Médecins et infirmiers(ères) racontent les huit dernières semaines faites de craintes et de petites victoires.

KARINE ALLEMANN

«Evoquer la maladie, la mort, la limitation des soins»

Florian Despont

Age. 29 ans.

Domicile. Fribourg (vient de Bulle).

Fonction. Médecin assistant aux urgences à l’HFR Fribourg - Hôpital cantonal.

Comment vivez-vous la situation…