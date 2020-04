Pixels et caetera

TUTORIEL. Les comiques finissent mal, c’est un fait. Accident de voiture (Fernand Raynaud), de moto (Coluche), sida (Le Luron), cancer (Desproges), Parkinson (Cavanna), hémorragie cérébrale (Raymond Devos), crise cardiaque (Louis de Funès)… sans parler de Charlie (mais ça, c’est autre chose). Est-ce une malédiction? Peut-être. On peut rire de tout, mais à ses risques et périls. Et plus le péril est grand, plus le rire est nécessaire. Comment expliquer sinon le chapelet de gags vidéo ou de montages photo, plus ou moins drôles, que nous recevons et transférons aussitôt sur WhatsApp (ça se calme un peu à la troisième semaine de restrictions)? On ne manque pas d’envie de rire, ces temps, mais nous manquons de comiques. Des vrais, ceux qui n’ont peur de rien et qui ont de l’esprit. Si le…