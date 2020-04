Pixels et caetera

Partout des masques. Dans la rue, les transports en commun, les magasins ouverts, à la télévision, sur internet, jour et nuit, jusque dans notre sommeil (il aurait fallu, dès la mi-mars, recenser nos rêves pour saisir à quel point le coronavirus a fait irruption jusque dans notre inconscient). Partout des masques, plus ou moins bien portés (les fumeurs ont plus de peine), mais partout aussi la confusion, plus ou moins bien levée: masque obligatoire en France, au bon vouloir en Suisse, masque fait maison, masque de professionnels, bricolage pour la fête des mères, système D, FFP, chirurgical… Masque de Belphégor aussi, le fantôme du Louvre, dont il est possible de revoir gratuitement, en ces temps de réclusion à domicile, les épisodes en noir et blanc sur le site de l’INA. A peine William…