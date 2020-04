Pompei dans son salon

Au lieu de l’exposition événement prévue ce printemps, le Grand Palais, à Paris, propose Pompéi chez vous. Un succédané virtuel, qui tente de transmettre la fascination suscitée par le célèbre site.

ÉRIC BULLIARD

Il ne faut pas croire ceux qui promettent que c’est «comme si vous y étiez». «C’est mieux que rien» serait plus juste… Puisqu’il n’est pas question, pour l’heure, de retourner sur le site même de Pompéi, au sud de Naples, et que l’exposition événement prévue au Grand Palais, à Paris, est renvoyée sine die pour cause de ce que vous savez, il reste Pompéi chez vous. Une expérience que l’institution française propose sur son site www.grandpalais.fr.

Evidemment, il manque la poussière, la chaleur, le parfum des pins et la sueur des touristes. Il manque surtout cette appréhension…