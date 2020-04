Priorité absolue: éviter la propagation

En cette période si exceptionnelle, le directeur de Pro Senectute souhaite calmer le jeu et expliquer les raisons de certaines décisions (lire tribune ci-contre).

Les 100% de notre clientèle et les 98% de nos 560 bénévoles sont des personnes particulièrement à risque incitées à rester chez elles. Nous avons par conséquent dû réaménager l’ensemble de nos prestations. Nos neuf assistant-e-s sociales-aux assurent leur travail par téléphone auprès de nos 2350 client-e-s. Nos collaboratrices des domaines du sport, de la formation, de l’animation, des tables d’hôtes, des déclarations d’impôts, etc., s’appliquent à appeler individuellement, par téléphone, nos clients les plus vulnérables. Pour les rassurer, prendre de leurs nouvelles, les conseiller et éventuellement pour signaler à leur…