Redémarrer, prépaper la reprise ou attendre: les partis hésitent

L’UDC Suisse demande une réouverture de la majorité des entreprises d’ici au 20 avril. Le PLR un plan de sortie de crise. Qu’en pensent les présidences des principaux partis politiques du canton?

XAVIER SCHALLER

L’UDC Suisse réclame la réouverture des entreprises. Dans un communiqué publié vendredi, et largement développé par la presse dominicale, on peut lire: «Le Conseil fédéral doit définir précisément son plan de réouverture et ses mesures de protection afin que les entreprises puissent s’organiser et que la majorité d’entre elles puissent recommencer leurs activités le 20 avril.» Elle exige aussi des masques FFP2/FFP3 pour tous les soignants et de protection pour tous les autres.

Sans aller jusque là, le PLR Suisse demande au Conseil fédéral un plan de sortie de crise. Lors de la…