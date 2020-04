Regard d’écrivain

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Aujourd’hui, le poète vaudois François Debluë.

Par temps d’épidémie

Pour Eric Bulliard

D’un pas pressé

comme coupable de chez lui évadé

par temps d’épidémie

il parcourt les rues de sa ville désertée

passe sans s’arrêter

devant les vitrines aux rideaux rabattus

devant les portes fermées

devant les terrasses de café abandonnées

– tandis qu’à l’intérieur

vides orphelines

les chaises sur les tables

n’attendent plus personne

Que faire désormais

sinon céder le pas au rien

rebrousser chemin

rejoindre sa tanière …