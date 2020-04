Regard négatif sur les seniors

Premiers enseignements d’une étude menée sur le vécu des personnes de 65 ans et plus durant la crise.

COVID-19. Depuis le 17 avril, la Haute Ecole de travail social Fribourg a lancé une étude intitulée «Le vécu des personnes de 65 ans et plus au cœur du Covid-19». Après une semaine, premières pistes de réflexions avec le professeur responsable de l’étude, Christian Maggiori (lire résultats chiffrés ci-contre).

Qu’est-ce qui vous a marqué en découvrant les premières conclusions?

Comme pour la plupart de la population, l’impact de cette crise est négatif sur leur bien-être et leur fonctionnement au quotidien. Mais les seniors ressentent aussi un regard négatif des plus jeunes sur eux. D’un autre côté, on remarque que ce groupe de population reste actif. Certains ont encore beaucoup de…