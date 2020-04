BULLE

René Overney est né le 20 mars 1940 au sein du foyer d’Alice et Jules Overney dit «Pur laine». Son enfance se déroula entre les bons petits plats de sa maman et le magasin de laine de son papa. Son frère et ses sœurs comptèrent pour lui tout au long de sa vie. Bernard, René, Elisabeth, qui est partie trop tôt, et Monique formaient un noyau familial solide et convivial.

Après sa scolarité, une formation d’électricien lui ouvrit les portes d’un métier qu’il aima toute sa vie. Il travailla d’abord au service électrique de la ville de Bulle (devenu Gruyère Energie). Puis, épris de liberté, René partit en Afrique durant douze ans, œuvrant pour une entreprise de bois. Cette expérience constitua une page importante de son existence. De retour en Suisse, René a travaillé pour Lipton, puis…