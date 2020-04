Revaloriser les métiers de l’ombre

L’auteur de cette tribune rappelle l’importance non seulement du personnel médical, mais aussi de tous ces professionnels «si cachés à nos yeux qu’on les oublie».

Ils sont applaudis tous les soirs. Ce que révèle le confinement, c’est d’abord cet hommage rendu à celles et ceux qui sont au front: médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignantes et toutes celles et tous ceux qui, dans l’hôpital, se dévouent sans compter pour sauver des vies. Les sauver d’un virus omniprésent, mais invisible et d’autant plus redoutable qu’il est porteur de mort. Cette tâche est bien la plus noble qui soit, car c’est la vie elle-même qui est la valeur suprême. Une telle reconnaissance révèle une soudaine prise de conscience qui met en lumière le mérite souvent méconnu des métiers de l’ombre.

Il y a bien…