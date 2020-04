Robert Bourquenoud

COURTAMAN

Robert est né le 12 mars 1943 dans la famille de Léon et Clotilde Bourquenoud, déjà parents de Roger et Gilberte. Il passa son enfance dans la ferme familiale de Vuadens. Après quelques années dans l’agriculture, il décida de changer d’orientation pour prendre soin d’une partie de la jeunesse qui nécessitait plus d’aide afin de prendre son envol. Il travailla durant de nombreuses années en tant que maître socioprofessionnel au Centre de formation de Courtepin, puis à la Fondation des Buissonnets, à Fribourg.

En 1965, il épousa Jacqueline Morand, de Bulle. Ils devinrent les heureux parents de Christophe et Jean-Luc, puis les fiers grands-parents de Guillaume, Axel et Léane. Robert a partagé de beaux moments de complicité avec eux.

Robert avait le cœur rempli d’amour pour son…