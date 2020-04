Sans concours, les clubs et leurs gymnastes s’adaptent

Sur injonction de la fédération suisse, toutes les compétitions de gymnastique ont été annulées jusqu’à la fin juin dans le canton. Une mesure radicale qui clôt aussitôt la première partie de saison et suscite certaines interrogations sur l’avenir pour les clubs et gymnastes régionaux.

QUENTIN DOUSSE

La Fédération suisse de gymnastique n’a pas tergiversé, samedi dernier, en annonçant l’annulation de toutes les manifestations et compétitions (sport d’élite et de masse confondus) jusqu’au 30 juin prochain. Cette mesure touche une douzaine de rendez-vous dans le canton. Consacrée aux championnats cantonaux et concours régionaux, la première partie de saison est ainsi terminée avant même d’avoir commencé. «C’est du jamais-vu, note Christian Pillonel, président de la Fédération fribourgeoise…