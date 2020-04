Sans le coronavirus, j’étais mort

Regard d’écrivain

PAR EUGÈNE

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Aujourd’hui, Eugène.

Anxiété, stupeur, paranoïa: la dernière fois que j’ai vécu ce genre d’émotions, c’était au cinéma, devant un blockbuster hollywoodien à 200 millions de dollars. Mais aujourd’hui, la fin du film ne vient pas. J’ai beau chercher la sortie de la salle, je reste coincé dans un film catastrophe.

En entendant qu’un tiers de la population mondiale est désormais confinée, je me suis surpris à penser qu’en tant que spectateur j’aurais fait la moue: «Non, là, le…