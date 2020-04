Se soigner par l’humour

Eric Chevillard

L’AUTOFICTIF INCENDIE NOTRE-DAME

L’Arbre vengeur, 234 pages

C’est bien connu, le rire est le meilleur remède. Et il est grand temps de prendre sa dose annuelle de L’autofictif. Depuis 2007, l’écrivain Eric Chevillard s’astreint tous les jours à écrire trois textes brefs, sur le modèle du journal, sauf que le narrateur n’est pas l’auteur. Enfin pas tous les jours. Comme il n’aime pas la pensée unique, et se plaît à déconstruire les clichés (pour notre santé mentale et sociale), il est rarement là où on l’attend. Dans sa dernière publication, où L’autofictif incendie Notre-Dame, il est tour à tour ce père consterné par les réflexions désobligeantes de sa fille («Mais en fait, tu es un enfant débile!»), et un poulpe («Combien de fois ai-je cru serrer étroitement dans mes huit…