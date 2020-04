Soigner un arbre plutôt que le rectifier en portemanteau

Bas-Intyamon a mandaté des arboristes-grimpeurs pour l’entretien du majestueux tilleul, sous la chapelle du Dâ.

JEAN GODEL

NATURE. C’est l’histoire d’un arbre magnifique, le tilleul qui se dresse le long du chemin de la Chapelle, à Estavannens. C’est surtout l’histoire exemplaire d’un arbre taillé dans les règles de l’art. Ou plutôt «soigné» par un spécialiste du soin aux arbres, l’arboristegrimpeur Grégory Teichmann, d’Alpes Vert et Dévers, à Pringy.

Le 20 mars dernier, assistés d’un employé de l’édilité de Bas-Intyamon, lui et son collègue Vincent Lamy ont donc «traité» cet arbre majestueux en une matinée. Le tilleul est désormais sécurisé, taillé et débarrassé de ses défauts structurels. Et cela ne se voit pas. «Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les arbres, quels qu’ils soient,…