Son côté funk

Jean-Louis Murat

BABY LOVE

PIAS

Jean-Louis Murat n’a plus rien à prouver: il a 68 ans et il a sorti quelques-uns des plus beaux albums de la chanson française de ces trente dernières années. Cheyenne Autumn, ce chef-d’œuvre, date même de 1989… Mais l’Auvergnat bougon continue de chercher, d’explorer les territoires, de se renouveler. Depuis quelques années, il a même retrouvé du peps et de l’inventivité. Pour le pire (sorti en 2017, Travaux sur la N89 est difficilement écoutable) et le meilleur (Il francese, 2018).

Ce très groovy Baby Love, réalisé avec Denis Clavaizolle pour seul complice, oscille aussi entre l’excellence (Le reason why, Si je m’attendais) et le presque cucul (Troie, Xanadu). Avec ce vingtième album, Jean-Louis Murat rappelle surtout qu’il suit le sillon qui lui plaît,…