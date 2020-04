Stoner-punk-metal avec morve et jean-foutre

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

VISCERALS

Rocket

Appeler son groupe Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (oui, vous avez bien lu le mot sept fois) n’a rien d’anodin et témoigne autant d’une bonne dose humour (anglais, forcément), que d’un besoin de se faire remarquer et d’une envie hypnotique de répéter les choses à l’envi. Actif à Newcastle upon Tyne depuis une poignée d’années, Pigs x7 vient de sortir un troisième opus, Viscerals, féroce et jouissif.

Très clairement, le quintette briton recycle des recettes vintages, des riffs seventies bien lourds, une propension pour le doom. Encore et toujours l’influence de Black Sabbath brandie comme un étendard. Alors que les premiers efforts du groupe s’étalaient en langueur sur de longues minutes, Viscerals joue les uppercuts. Le chanteur Matt…