Sur la route

Nadia Nakhlé

LES OISEAUX NE SE RETOURNENT PAS

Delcourt

Dans un monde qui pensait s’être débarrassé des ombres et avoir laissé le malheur chez les autres, celui-ci tend à se rappeler à nous sous des formes diverses, parfois confondantes d’innocence et d’humanité. Le cas des mineurs isolés lâchés sur les routes de l’exil est peut-être l’un des plus tragiques. Dans Les oiseaux ne se retournent pas, Nadia Nakhlé raconte avec beaucoup de chaleur l’histoire d’Amel, une jeune orpheline de 12 ans dont le pays est en guerre et qui se voit forcée de partir chercher une terre d’accueil plus hospitalière. Malheureusement, elle se retrouve séparée de la famille qui doit l’accompagner. Seule, elle trouvera pourtant un compagnon de route inattendu en la personne de Bacem, un déserteur pacifiste et joueur…