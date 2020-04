Taux de chômage en hausse

CANTON. Le taux de chômage a été affecté par la propagation du Covid-19. Le canton a enregistré 5435 chômeurs en mars 2020, soit une hausse de 581 personnes par rapport au mois précédent et 991 personnes de plus par rapport à mars 2019. Le taux de chômage a ainsi augmenté de 0,3 point (3,1%) par rapport au mois précédent. «Les suspensions temporaires d’activité, notamment dans les branches du bâtiment et du génie civil, l’hôtellerie et la restauration ainsi que les activités de services administratifs et de soutien, expliquent en partie cette hausse», communique le Service public de l’emploi (SPE). De plus, durant cette période d’incertitude, les entreprises ont réduit le nombre de postes vacants et de nombreuses mesures du marché du travail (MMT) n’ont pas été octroyées en mars.» A…