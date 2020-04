Un cambrioleur engagé

Ladee Hubbard

LES RIBKINS, HÉROS DE PÈRE EN FILS

Belfond, 288 pages

Johnny Ribkins a vécu de son étrange talent pour dessiner des plans et cambrioler des propriétés privées. Aujourd’hui âgé, il rêve d’arrêter ces activités, mais l’escroc Melvin Marks réclame 100 000 dollars pour lui ficher la paix. Le vieillard commence alors à faire la tournée de ses anciennes cachettes, des trous qu’il avait creusés et remplis d’argent ou de bijoux volés au fur et à mesure des opportunités. Lors de l’une de ces expéditions, il rencontre la compagne de son frère décédé, une femme revêche qui travaille dur depuis 14 ans pour élever sa fille seule. Touché par sa nièce, il embarque l’adolescente dans son voyage à travers la Floride.

Lorsqu’il passe chez sa cousine, Johnny Ribkins se remémore le jeune homme…