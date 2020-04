Un monde obèse

ARTE, MARDI, À 20 H 50

Une investigation à contre-courant pour mettre fin aux idées reçues et démêler le vrai du faux sur l’obésité: des chercheurs proposent de nouveaux traitements.

En 2030, on estime que la moitié de la planète sera obèse ou en surpoids, entraînant une explosion du diabète, des maladies cardio-vasculaires et de certains cancers. Comment expliquer cette épidémie mondiale, qu’aucun pays n’est encore parvenu à enrayer? Alors que l’obésité charrie son lot de clichés, des gènes tout-puissants aux volontés individuelles défaillantes, et que les industriels comme les autorités publiques continuent de pointer du doigt le manque d’activité physique, ce fléau ne serait-il pas le fruit d’un échec collectif mitonné dans nos assiettes? A la fin des années 1970, le combat contre le…