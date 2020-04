Un test de l’odorat pour détecter le Covid

A l’HFR Riaz, une étude est en cours pour déterminer si la perte de l’odorat et du goût est un biomarqueur fiable d’une infection au Covid-19. Les premiers résultats sont attendus dans trois mois.

XAVIER SCHALLER

«Pouvez-vous estimer votre sens de l’odorat? Avant maladie, pendant la maladie, après guérison (si possible).» C’est un des points du questionnaire que remplissent, s’ils le souhaitent, les patients qui viennent à l’HFR Riaz à cause du Covid-19. Une étude est en cours pour déterminer s’il existe un lien solide entre la perte d’odorat et de goût et cette maladie.

Lavinia Alberi est chercheuse au SICHH, le Swiss integrative center for human health à BlueFactory, et Jean-Marie Annoni, professeur à l’Université de Fribourg. «Nous nous sommes intéressés ensemble à la maladie…