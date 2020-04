Une année pour penser aux JO

Les championnats d’Europe de Paris annulés, Charles Devantay est privé «du plus gros objectif» de sa carrière. Il met le cap sur 2021 avec un nouvel entraîneur, Kenny Guex.

L’annulation des championnats d’Europe 2020 était attendue, elle a été officialisée jeudi soir. Il s’agissait en effet de l’objectif ultime de la saison de Charles Devantay (photo) et de son entraîneur Gérald Rumo. Prévue du 25 au 30 août à Paris, la compétition ne sera pas repoussée.

Le Glânois de 22 ans devra encore patienter avant de participer à ses premiers championnats d’Europe en élites. «Bien sûr qu’il y a de la déception. Plus que l’objectif de ma saison, Paris représentait le plus gros objectif de ma carrière.» Cependant, l’athlète donne l’impression d’avoir déjà tourné la page. «Je ne me faisais plus trop…