Visites possibles, mais limitées

Avec la reprise progressive de l’activité hospitalière, l’Hôpital fribourgeois (HFR) allège les conditions pour les visites. Désormais, les patients ne souffrant pas ou plus de Covid-19 sont autorisés à recevoir des visites. Mais «dans un cadre défini et restrictif», précise le communiqué de presse.

Pour revoir ses proches, le patient doit être hospitalisé depuis plus de deux semaines. «Le nombre de visiteurs est toutefois limité à deux personnes par semaine, et toujours une personne à la fois.» Sur tous les sites de l’HFR, les visites sont possibles de 14 h à 18 h (dernière entrée à 17 h) et ne doivent pas durer plus d’une heure. Les mesures de protection sont strictes: port du masque, désinfection des mains, interdiction de tout contact physique. Les visiteurs doivent rester assis sur…