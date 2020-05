«Comme une envie de retour au travail»

Les écoles enfantines et primaires ont recommencé en début de semaine. Coup de sonde auprès de responsables d’établissement qui apprécient cette reprise par petits groupes.

ENSEIGNEMENT. Dans le calme et avec le sourire, la reprise de l’école après huit semaines de semi-confinement s’est bien passée dans les écoles enfantines et primaires du Sud fribourgeois. Par demi-classes, les élèves s’initient sereinement à la nouvelle normalité de l’école, entre hygiène et distanciation. En revanche, la date du 25 mai et le retour des classes dans leur entier inquiètent.

«On avait prévu du temps pour débriefer la période écoulée, mais beaucoup n’avaient pas envie de parler encore du virus, relève Sonia Piccand Tissot, responsable d’établissement (RE) à Vuisternens-devant-Romont. Plutôt que parler,…