«Le Parlement siège ailleurs, mais il siège!»

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale par sept conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Parmi eux, trois Gruériens et un Glânois, tous de partis politiques différents. Pendant les sessions parlementaires, La Gruyère leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour raconter les coulisses de leur travail, débattre d’un sujet qui fait l’actualité à Berne ou décrypter les impacts d’une décision sur la région. Aujourd’hui, place à l’UDC glânois Pierre-André Page. GRU

Mardi 5 mai 2020. Le Parlement fédéral a débuté sa session extraordinaire de manière… extraordinaire! Hier lundi, plus de Palais fédéral, plus de fauteuils au milieu des boiseries… Non! En périphérie de la ville fédérale, les grands espaces de la Bernexpo, du mobilier moderne, un décor plutôt…