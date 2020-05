«Les Francos ne sont pas en danger, mais ce sera compliqué»

Les Francomanias 2020 n’auront pas lieu. Annoncée hier, la décision suit les directives du Conseil fédéral interdisant les manifestations de plus de 1000 personnes jusqu’à la fin août. Interview du directeur Jean-Philippe Ghillani qui donne rendezvous en 2021.

CLAIRE PASQUIER

FESTIVAL. Il n’y aura aucune manifestation culturelle à laquelle s’accrocher cet été. L’attente hantait les mélomanes et les habitués du festival bullois: même les Francomanias 2020, qui devaient se tenir du 26 au 29 août, n’auront pas lieu. Depuis le 29 avril et l’annonce du Conseil fédéral de prolonger à fin août l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes pour éviter la propagation du Covid-19, leur sort semblait fortement compromis. Le directeur Jean-Philippe Ghillani revient sur la décision…