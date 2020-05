Appel pour une stratégie

Après sept ans à La Gruyère Tourisme, Pascal Charlet quitte son poste de directeur. Il décrypte les rouages d’un tourisme qu’il juge encore trop basé sur l’échelon local.

SOPHIE ROULIN

Quand il a pris la tête de La Gruyère Tourisme, il y a sept ans, Pascal Charlet arrivait du Valais. Sa besace était remplie d’idées et de projets pour une région dont il louait la grande notoriété. Depuis, il a eu le temps d’apprendre à la connaître et n’est pas près de la quitter puisqu’il devient directeur adjoint de la Fédération patronale et économique.

La Gruyère touristique se donne-t-elle les moyens de ses ambitions?

La structure régionale qu’est La Gruyère Tourisme (LGT) a des moyens relativement limités en termes humains et financiers par rapport à l’ensemble de l’offre qu’on trouve en Gruyère. Il…