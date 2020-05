Après la prise de conscience

Pour le psychologue fribourgeois Yves-Alexandre Thalmann, le confinement va laisser des traces durables sur le comportement des Suisses. Entre incertitude et nouvelles habitudes, il anticipe l’émergence de nouveaux codes sociaux.

Avec la réouverture des magasins, des restaurants et des écoles, le déconfinement deviendra une réalité concrète dès lundi pour la population suisse. Soulagement pour certains, la fin du confinement rime aussi avec incertitude et anxiété pour d’autres. Depuis son cabinet de Formangueires, le psychologue et formateur Yves-Alexandre Thalmann décrypte les impacts de la pandémie sur le comportement des gens.

En tant que psychologue, quel regard portez-vous sur cette période de confinement dont la Suisse commence progressivement à sortir?

Je ne suis pas…