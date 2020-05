Après le système D, la libération pour les bodybuilders

Comme les stades d’athlétisme et les courts de tennis notamment, les fitness rouvriront leurs portes ce lundi après deux mois d’inactivité.



Une reprise attendue par les bodybuilders, qui ont dû se débrouiller pour éviter la fonte musculaire et ainsi perdre de vue la compétition.



Pour les gérants de salles, ce redémarrage sous conditions est à la fois un «soulagement» et une «aventure». Deux d’entre eux témoignent.

QUENTIN DOUSSE

BODYBUILDING. Tout comme l’école obligatoire, les restaurants ou les commerces, les centres de fitness rouvriront leurs portes ce lundi 11 mai. Cette nouvelle appréciable pour monsieur et madame Tout-le-monde, soucieux de se remettre en forme avant l’été, est carrément une libération pour une frange infime et parfois mal vue du milieu: les culturistes, communément…