Au royaume de l’incohérence, la gabegie est reine

Les propos du délégué au Covid-19 de l’OFSP suscitent la colère de ce lecteur.

C’est à ce titre qu’il importe d’adresser les plus fermes griefs au don Quichotte du Covid-19, alias D. Kochonavirus, pour l’inconstance répétée de ses propos contradictoires, pour ses irresponsables assertions pseudoscientifiques, distillées au grand dam des recommandations éclairées de collèges d’experts incontestés, pour sa complaisante subordination aux diktats obtus du lobbyisme économique, en bref pour son incurie ubuesque.

De telles menées instillent un désarroi croissant au sein d’une population souvent désemparée et constituent pour celle-ci une mise en danger future manifeste, incompatible avec toute éthique médicale, d’autant plus qu’elles émanent d’un haut fonctionnaire, et médecin a fortiori.

Les…