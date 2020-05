En raison de la situation sanitaire, et de l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes prolongée jusqu’en août, la 50e Course automobile de Romont n’aura pas lieu les 20 et 21 juin prochains. «Et ce malgré tous les efforts et idées du comité afin de trouver des solutions», indique le président Stéphane Mettraux. L'organisation devra donc patienter jusqu'en 2021 pour fêter son demi-siècle d’existence.