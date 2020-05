Avec les beaux jours, les tiques sont de retour

PRÉVENTION. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) prévient: «Les tiques peuvent transmettre la borréliose (maladie de Lyme) ou l’encéphalite à tiques. Il est conseillé de prendre les mesures nécessaires pour se protéger.» Le nombre de cas d’encéphalites à tiques déclarées en Suisse en 2019 était de 262. Dans le canton, le nombre de cas déclarés ces dix dernières années se situait entre 3 et 12 par année jusqu’en 2017. Ce nombre est passé à 20 en 2018 et à 13 en 2019. «La vaccination est le seul moyen de se protéger contre l’encéphalite à tiques», communique la DSAS. En revanche, pas de vaccin contre la borréliose, qui est traitée par des antibiotiques. Insuffisamment traitée, elle peut occasionner des infirmités permanentes. «La prévention reste le seul moyen de s’en…