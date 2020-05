Cédric Tona nommé à la tête de La Tour/Le Pâquier

Pour remplacer Lucien Dénervaud, parti au FC Bulle, La Tour/Le Pâquier a placé sa confiance en Cédric Tona. Après sept saisons à Farvagny/Ogoz, le Fribourgeois de 45 ans débarque à la Ronclina.

MAXIME SCHWEIZER

Le petit monde du football régional savait que deux candidats restaient en lice pour le poste d’entraîneur du FC La Tour/Le Pâquier: Cédric Tona (non reconduit par Farvagny/Ogoz) et Sébastien Voelin (sans club). La nouvelle a été officialisée mercredi. La Ronclina verra donc débarquer un nouveau visage à la reprise en la personne de Cédric Tona. Malgré un sauvetage miraculeux en 2019 et une personnalité appréciée par les gens du club, le Gruérien Sébastien Voelin n’a pas été engagé. Pour sa part, Cédric Tona a su séduire les dirigeants. «On voulait du sang neuf», précise le…