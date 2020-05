... exceptionnel, glorieux, historique, inoubliable, pour le meilleur et pour le pire, aussi. Durant cette période où le sport est à l’arrêt, LaGruyèrevous fait revivre quelques-uns des plus grands moments vécus par les clubs et athlètes de la région. Episode 8 avec le doublé de Pierre-André Gobet à Sierre-Zinal en août 1989. Le Morlonais s’était offert le record de la mythique course en avalant les 31 km en 2 h 33’15. GRU