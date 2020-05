FRANCE2, MARDI, À 21 H 05



Cinq personnes valides et cinq personnes en fauteuil partent pour une semaine en Corse, sous la houlette du champion paralympique Michaël Jeremiasz et de son association «Comme les autres». Ils sont de tout âge et viennent de tous les horizons pour vivre une aventure sportive inédite. Parmi les participants, Frédéric Lopez vient lui aussi vivre des sensations for tes. Chacun à son rythme va s’ouvrir aux autres afin de vivre une aventure humaine exceptionnelle qui va profondément les bouleverser… ■